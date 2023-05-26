خطأ كبير.. ساموزين ينتقد مروان خوري ويتهمه بسرقة لحن أغنيته.. فيديو

انتقد الفنان ساموزين، زميله المطرب مروان خوري حيث لمح له بسرقة ألحان أغنيته.

ونشر ساموزين مقطعا من أغنية مروان خوري "يسلملي اللي بيغار" وكتب عليها "أعتقد أن صديقي مروان خوري لم ينتبه لهذا الخطأ الكبير".

ووضع ساموزين أغنيته الليلة دي وأكد أن اللحنين متشابهان للغاية في حين التزم مروان خوري الصمت.

https://www.instagram.com/reel/CsrfRgBpSD_/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

ساموزين

نفى الفنان سامو زين، ما تردد حول ارتباطه أو زواجه وذلك بعد نشر فيديو له وهو يرتدي ملابس غريبة في إحدى الاتيليهات.

كتب سامو زين، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” عبر خاصية الاستوري: “حبايبي قبل الخبر انا لم اتزوج او ارتبط لحد الان عشان شايف الكلام بقى كتير قولت أوضح”.

ومن ناحية أخرى عاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي، المطرب سامو زين بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغا وقدره مليون و397 ألفا و393 جنيها، وإلزامه المصاريف، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد غانم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

سامو زين متهم بالتهرب الضريبي

وأسندت النيابة، للمتهم، أسامة محمد الأبرص، الشهير بـ"سامو زين"، تهمة التهرب من دفع الضرائب عن تعاملاته من الفترة 2014 حتى 2017، عن نشاط مطرب وممثل وإنتاج فني، إضافة إلى تعاملات منها التعامل مع بعض الفنادق والمطاعم، وبلغ قيمة الضريبة المتهرب من دفعها مليون و397 ألف و393 جنيها.