شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

سخر العديد من رواد السوشيال ميديا من ملابس الفنان أحمد سعد خلال حفله في جدة.

وشبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي تيشيرت أحمد سعد والذي كان شفاف و مخرم بفستان الفنانة رانيا يوسف والذي لقت فيه انتقادات لاذعة من قبل.

فيما لقى جمهور أحمد سعد صدمة بعد ارتدائه حلق خلال حفله في جدة .

أحمد سعد:

تصدر الفنان أحمد سعد مواقع التواصل الأجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إحيائه حفلا غنائيا في بموسم جدة مساء أمس.



لافت أحمد سعد الانظار في الحفل بإطلالة غريبة و غير تقليدية كما وصفها البعض، حيث ارتدى قميص أسود ولكنه شفاف كشف عن جسده وهو ما أثار الجدل بين متابعيه على السوشيال ميديا، ونسق معه فيست بنفس اللون.

حمل قميص أحمد سعد توقيع دار الأزياء العالمية Dsquared2، قد بلغ سعر الفيست 1680 دولار، أي ما يعادل 52 ألف جنيه، أما القميص 750 دولار، أي 23 ألف جنيه، مصري.

حفل أحمد سعد:

فاجأ المستشار ترك آل الشيخ؛ الفنان أحمد سعد بمداخلة هاتفية أذيعت في حفله بجدة مساء الخميس، أثناء سفره وغيابه عن حضور الحفل الذي شارك فيه أيضا الفنان محمد فؤاد.

وطلب المستشار ترك آل الشيخ من أحمد سعد بشكل مفاجيء، أن يغني له حاجة للراحل بليغ حمدي، قائلا:" يا أحمد سعد أنا بحبك وبحب صوتك، والناس كتير ما يعرفوش إنك جامد في الأغاني الكلاسيك وعايز اسمع حاجة لبليغ حمدي، أنا في النصف الثاني من الكرة الأرضية وعايز أسهر النهاردة على صوتك لحاجة من بليغ حمدي".

وبادل أحمد سعد المستشار ترك آل الشيخ بالتحية، ووصف المكالمة بأنها عزيزة على قلبه، وغنى له أغنيته الشهيرة :" سيدي يا مدلعنا يا جدع يا أصيل".

قدم الفنان أحمد سعد حفل جماهيري ضخم بموسم جده في السعودية وسط حضور عدد كبير من محبيه، وخرج إلى الجمهور بغناء “ايه اليوم الحلو ده” ثم قدم عدد كبير من أغانيه لمدة أكثر من ساعة ونصف.



وشهد الحفل على عدد كبير من المفاجآت كان علي رأسها ظهور الفنان عمرو سعد لأول مرة في حفل غنائي لشقيقه وهو ما قاله سعد اثناء الحفل وطلب من عمرو الصعود علي خشبه المسرح.

ثم فاجأ الجمهور بأغنية دويتو بينه وبين عمرو تحمل اسم "عملنا حملة" وطلب من عمرو غنائها سويا لأول مرة أمام الجمهور على المسرح في وصلة رقص غنائي استعراضي.