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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| ساموزين يتهم مروان خوري بسرقة لحن أغنيته.. الجمهور يشبه ملابس أحمد سعد بفستان رانيا يوسف

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

بعد السعودية.. أصالة تحيي حفلا غنائيا في الإمارات
 

تستعد المطربة أصالة لإحياء حفل غنائى ضخم فى إمارة العين بالإمارات العربية المتحدة وذلك يوم 29 من شهر يونيو القادم.

يأتي هذا الحفل بعد حفلها المنتظر بالسعودية والذي تقيمه يوم 2 من نفس الشهر على مسرح جامعة الملك خالد بأبها.
 

خطأ كبير.. ساموزين ينتقد مروان خوري ويتهمه بسرقة لحن أغنيته.. فيديو
 

انتقد الفنان ساموزين، زميله المطرب مروان خوري حيث لمح له بسرقة ألحان أغنيته.

ونشر ساموزين مقطعا من أغنية مروان خوري "يسلملي اللي بيغار" وكتب عليها "أعتقد أن صديقي مروان خوري لم ينتبه لهذا الخطأ الكبير".

ويجز وسعد بقميص شفاف والهضبة يرتدي حلق.. موضة الفنانين في 2023
 

عادة ما يبحث المطربين على أحدث صيحات الموضة وارتدائها فى الحفلات الغنائية للفت الأنظار إليهم، خاصة وأن كانت هذه الموضة غريبة أو مثيرة للجدل كما فعل أحمد سعد مؤخرا فى حفله بالسعودية.
 

طه الدسوقي يكشف كواليس الصفارة والأدوار التي يتمنى تقديمها
 

حل الفنان طه الدسوقي، ضيف برنامج مساء DMC مع الإعلامي رامي رضوان، وتحدث عن العديد من التفاصيل الخاصة بمشواره الفني ونجاح مسلسل “الصفارة” الذي شارك من خلاله في السباق الرمضاني الأخير.

أحمد سعد يتجاهل سخرية المتابعين منه بسبب ملابسه في جدة
 

نشر الفنان أحمد سعد، فيديو مجمع للقطات مختلفة من حفله الغنائي أمس بجدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق
 

سخر العديد من رواد السوشيال ميديا من ملابس الفنان أحمد سعد خلال حفله في جدة.

وشبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي تيشيرت أحمد سعد والذي كان شفاف و مخرم  بفستان الفنانة رانيا يوسف والذي لقت فيه انتقادات لاذعة من قبل.

عمتها ولا لأ.. تعرف على رد حنان سليمان حول صلة قرابتها بأنغام
 

كشفت الفنانة حنان سليمان حقيقة صلة القرابة بينها وبين الفنانة والمطربة الكبيرة أنغام، مؤكدة على أنها شائعة ليس لها أساس من الصحة.

الموت يخطف النجوم.. مطرب لبناني شهير وفنانة أمريكية الأبرز
 

شهدت الفترة الماضية وفاة عدد من النجوم في الوطن العربي والغربي، نستعرض أبرز هؤلاء النجوم وتفاصيل عنهم من خلال التقرير التالي:

 

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