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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"مستحيلة".. تصريح جديد من الرئيس الروسي السابق بشان المفاوضات مع أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن المفاوضات مع أوكرانيا "مستحيلة" طالما أن الرئيس فولوديمير زيلنسكي في السلطة.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن الرئيس الروسي السابق قوله إن: "كل شيء ينتهي دائما في المفاوضات، وهذا أمر لا مفر منه، ولكن طالما أن هؤلاء الأشخاص في السلطة، فإن وضع روسيا لن يتغير من حيث المفاوضات".

وقد حذر الحليف الأساسي للرئيس فلاديمير بوتين اليوم الجمعة من أن الغرب كان يقلل بشكل خطير من مخاطر حرب نووية على أوكرانيا، كما نبه أن روسيا ستطلق ضربة وقائية إذا حصلت أوكرانيا على أسلحة نووية.

وتسببت حرب روسيا عام 2022 لأوكرانيا في أكثر صراع أوروبي دمويين منذ الحرب العالمية الثانية وأكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية لعام 1962.

وقالت روسيا، مرارا وتكرارا إن الغرب يشارك في الحرب بجانب أوكرانيا مما يؤدي إلى تصاعد إلى صراع أكبر بكثير.

وأوضح ميدفيديف أن هناك قوانين حرب لا رجعة فيها. إذا كان الأمر يتعلق بالأسلحة النووية، فسيتعين أن يكون هناك ضربة وقائية.

تقول روسيا إن واشنطن لن تسمح أبدا لروسيا بتسليح دولة تحد من الولايات المتحدة ، ويقول الكرملين إن الغرب يخوض بالفعل حربا غير معلنة ضد روسيا. عندما اكتسبت أوكرانيا الاستقلال بعد خريف عام 1991 من الاتحاد السوفيتي ، استضافت الآلاف من الأسلحة النووية. وسلمت هذه إلى روسيا بموجب مذكرة بودابست عام 1994 ، في مقابل ضمانات الأمن والسيادة من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

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