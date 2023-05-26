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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. افتتاح مسجدي الوكيلية وعزبة يعقوب بتكلفة 3.5 مليون جنيه

صدى البلد

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية لمركزي  ومدينتي الفشن وببا،في افتتاح  مسجدين بقرية الوكيلية وعزبة يعقوب البحري ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة  وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله 

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افتتح  محمد بكري  رئيس مركز ومدينة الفشن ، مسجد الوكيلية " بعد صيانته وترميمه ورفع كفاءته" على مساحة 180 متر ، بتكلفه 470 ألف جنيه "من خطة الوزارة" وذلك في حضور : الشيخ عبدالحكيم أحمد نصر مدير  أوقاف الفشن، الشيخ محمود رجب مفتش الدعوة بالمنطقة، محمد ذكى رئيس مجلس قروي أبسوج، شعبان حمدان رئيس قرية تلت، على عمر رئيس قرية اقفهص، حيدر حسين مدير إدارة الرصد الميداني بالوحدة المحلية  ومفتشي إدارة الأوقاف، وجموع المواطنين من أهالي قرية الوكيلية.

 

كما افتتح مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا،مسجد عزبة يعقوب البحري بقرية الضباعنة التابعة لمجلس قروي طنسا بني مالو" بعد إحلاله وتجديده " على مساحة 500 متراً وبتكلفة 3 ملايين جنيه "جهود ذاتية" بحضور مفتشي إدارة الأوقاف، وجموع المواطنين من أهالي القرية.

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