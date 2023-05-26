عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جريت وول تتهم BYD بمخالفة لوائح السيارات الصينية

جريت وول تتهم BYD
جريت وول تتهم BYD بمخالفة لوائح السيارات الصينية

اتهمت شركة جريت وول موتورز علنياً  شركة BYD بمخالفة معايير الانبعاثات الصينية للسيارات التي تعمل بمحركات احتراق، ونفت BYD الادعاء وهددت باتخاذ إجراءات قانونية، ويعتبر ذلك من الأمور النادرة التي تحدث بين الشركات الصينية.

بأسعار تبدأ من 800 ألف جنيه.. 5 سيارات فرنسية في مصر| صور

الكشف عن فولكس فاجن طوارق موديل 2024 بمحرك V6 | صور

جريت وول تتهم BYD بمخالفة لوائح السيارات الصينية

وتتعلق الادعاءات باثنين من طرازات BYD الهجينة الأكثر مبيعًا: Qin Plus سيدان و Song Plus SUV، قالت جريت وول في بيان على حساب WeChat الرسمي للشركة، على الرغم من عدم تقديم أي دليل على ادعاءاتهم ، إلا أن الشركة تقول إنها قدمت في 11 أبريل مستندات إلى وزارة البيئة الصينية ، ووزارة الصناعة والمعلومات، والجهة التنظيمية الأعلى للسوق.

 

وتدعي شركة جريت وول أن BYD تستخدم خزانات وقود غير مضغوطة في منتجاتها الرائدة من سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي، عند القيام بذلك فإن المعنى الضمني هو أن خزانات الغاز هذه تسمح للوقود بالتبخر بشكل أسرع مما كان عليه في المكافئ المضغوط.

 

وتعتبر مسألة خزانات الوقود المضغوط مهمة بشكل خاص للمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للتحلل (PHEV)، وتم تصميم الغاز ليبقى في الخزانات لفترة أطول مما هو عليه في السيارة التقليدية التي تعمل بمحرك ICE، حيث يعطي النظام الهجين الأولوية للقيادة الكهربائية فقط. 

جريت وول تتهم BYD بمخالفة لوائح السيارات الصينية

على هذا النحو، هناك لوائح سارية للحد من كمية الأبخرة التي يمكن أن تنبعث، والتي تشمل التبخر من الخزان.

وفقًا لرويترز، نفت BYD الادعاءات المقدمة ، حيث ذكرت الشركة أن جريت وول اشترت مركبات BYD وأخضعتها للاختبارات دون جهات تنظيمية خارجية، كما نفت الشركة المتهمة مزاعم جريت وول ، مؤكدة أن الاختبارات التي أجرتها جريت وول استندت إلى مسافات أطول مما هو مطلوب بموجب لوائح الصين.

وقالت BYD في بيان "نعارض بشدة أي نوع من السلوك التنافسي غير العادل ونحتفظ بالحق في رفع دعوى" ونأمل أن يتصرف الجميع بطريقة تعود بالفائدة على الصناعة والعلامات التجارية الصينية.

byd جريت وول موتورز جريت وول الصناعة SUV

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

خطأ كبير.. ساموزين ينتقد مروان خوري ويتهمه بسرقة لحن أغنيته.. فيديو

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

بعين صناعية| تفاصيل خطوبة البلوجر سارة محمد والصور الأولى لـ "قراية الفاتحة"

قرار عاجل من رئيس الإمارات يخص أبوظبي.. تعرف عليه

بعد نفي الحكومة.. رسوم تنمية جديدة على هذه السلع| الكافيار والشوكولاتة الأبرز

موضوعات متعلقة

الأسرع في العالم.. اسبارك أويل الكهربائية تدخل موسوعة جينيس| شاهد

احتراق مرسيدس AMG One الأقوى في تاريخ الشركة| صور

تعاون جديد بين جنرال موتورز وسامسونج

BMW تتحدى تسلا في أقوى نقاط تفوقها

أخبار السيارات|مواصفات أول سيارة كهربائية من لامبورجيني.. 5 سيارات جديدة في مصر

إيلون ماسك يكشف عن خطط إدارة تسلا رغم انشغاله بأعماله الأخرى

فولكس فاجن تقدم طوارق 2024 بأقوى التحديثات الداخلية

بنتلي تكشف إصدارين جديدين من السيارات الفاخرة| صور

ترشيحاتنا

فتحت الباب ومفيش أسانسير| مصرع سيدة في بئر مصعد بمستشفى بالمنوفية

بيان عاجل من الجيش السوداني بعد إقتحام الدعم السريع استراحات مرضى السرطان

إصابة 4 فلسطينيين برصاص إسرائيلي ومستوطنون يحرقون 5 مركبات شرقي رام الله

تواريخ وأرقام.. تفاصيل جديدة في سرقة القرن بالعراق

زيادة أجور ومعاشات المعلمين واستحداث وحدة اقتصادية.. 6 توصيات لتطوير منظومة التعليم

الميزانية وأجور المعلمين.. الحوار الوطني يفتح ملف التعليم قبل الجامعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة صادمة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية من الرجال

القصة الكاملة لفتح مقبرة ملكة جمال لبنان بعد 4 سنوات من رحيلها

راتب شهري بدون عمل من التضامن.. من هي الفئة المستحقة؟

قديم.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان جورجينا في مهرجان كان

فيديو

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ