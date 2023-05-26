اتهمت شركة جريت وول موتورز علنياً شركة BYD بمخالفة معايير الانبعاثات الصينية للسيارات التي تعمل بمحركات احتراق، ونفت BYD الادعاء وهددت باتخاذ إجراءات قانونية، ويعتبر ذلك من الأمور النادرة التي تحدث بين الشركات الصينية.

جريت وول تتهم BYD بمخالفة لوائح السيارات الصينية

وتتعلق الادعاءات باثنين من طرازات BYD الهجينة الأكثر مبيعًا: Qin Plus سيدان و Song Plus SUV، قالت جريت وول في بيان على حساب WeChat الرسمي للشركة، على الرغم من عدم تقديم أي دليل على ادعاءاتهم ، إلا أن الشركة تقول إنها قدمت في 11 أبريل مستندات إلى وزارة البيئة الصينية ، ووزارة الصناعة والمعلومات، والجهة التنظيمية الأعلى للسوق.

وتدعي شركة جريت وول أن BYD تستخدم خزانات وقود غير مضغوطة في منتجاتها الرائدة من سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي، عند القيام بذلك فإن المعنى الضمني هو أن خزانات الغاز هذه تسمح للوقود بالتبخر بشكل أسرع مما كان عليه في المكافئ المضغوط.

وتعتبر مسألة خزانات الوقود المضغوط مهمة بشكل خاص للمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للتحلل (PHEV)، وتم تصميم الغاز ليبقى في الخزانات لفترة أطول مما هو عليه في السيارة التقليدية التي تعمل بمحرك ICE، حيث يعطي النظام الهجين الأولوية للقيادة الكهربائية فقط.

جريت وول تتهم BYD بمخالفة لوائح السيارات الصينية

على هذا النحو، هناك لوائح سارية للحد من كمية الأبخرة التي يمكن أن تنبعث، والتي تشمل التبخر من الخزان.

وفقًا لرويترز، نفت BYD الادعاءات المقدمة ، حيث ذكرت الشركة أن جريت وول اشترت مركبات BYD وأخضعتها للاختبارات دون جهات تنظيمية خارجية، كما نفت الشركة المتهمة مزاعم جريت وول ، مؤكدة أن الاختبارات التي أجرتها جريت وول استندت إلى مسافات أطول مما هو مطلوب بموجب لوائح الصين.

وقالت BYD في بيان "نعارض بشدة أي نوع من السلوك التنافسي غير العادل ونحتفظ بالحق في رفع دعوى" ونأمل أن يتصرف الجميع بطريقة تعود بالفائدة على الصناعة والعلامات التجارية الصينية.