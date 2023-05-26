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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد توجيهات السيسي بإعادة بغدودة.. التفاصيل الكاملة لهروب المصارع المصري

توجيهات الرئيس السيسي
توجيهات الرئيس السيسي بشأن إعادة بغدودة

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن اختفاء لاعب منتخب مصر في المصارعة "بغدودة" بعد تحقيق الميدالية الفضية،  و تدخل “الرئيس عبد الفتاح السيسي”، لإعادة  اللاعب. 

ووجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب بناء على توجيهات الرئيس السيسي بدعوة لاعب المصارعة " أحمد فؤاد بغدودة" لتلقي منحة للتدريب و التأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية.

 

وفوجئت بعثة منتخب مصر للمصارعة الموجودة في تونس حاليا، بأختفاء لاعب المنتخب " أحمد فؤاد بغدودة" والذي يبلغ من العمر ال ٢٢ عاما كن مقر إقامة البعثة وذلك بعد تتويجه بفضية بطولة أفريقيا للمصارعة.

وأفاد التقرير،  أن بغدودة ترك كل أغراضه في غرفته وترك ملابس قديمة، و بعدما أكتشفت البعثة غيابه واختفاءه وإغلاق هاتفه بعدما حاولت التواصل معه، وفق أعضاء البعثة بأن " بغدودة" يمتلك تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي وتأكد هروبه وسفره إلى فرنسا.

والد بغدودة يوضح موقف أبنه تجاة السفر لفرنسا

وأوضح والد "بغدودة"، خلال مداخله هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية أن أبنه تعرض لضغوط شديدة وإنه ليس هاربا، موضحا أنه يعمل " سائق توك توك" وأنه يجمع  المال حتي يصبح بطلا، ورباه على حب الوطن، ولكنه لم يعلم بأنه سيذهب إلى فرنسا، منوها إلى أنه ليس لديه هذه النية.

وتابع التقرير، أن المعاملة السيئة لبغدودة والتقصير معه من جانب الاتحاد من عدم حصوله على أي أعتاب مالية لمدة سنه كاملة من المؤكد هي ما دفعته  للسفر لفرنسا.

واستكمل التقرير، حديث  والد بغدودة  حيث قال إنه بعد فوزه بمكافأة الميدالية الفضية المقدرة ب ١٦ ألف جنية تم خصم ١٢ ألف جنية منهم كضرائب، مؤكدا أنه تم التواصل مع الاتحاد المصري للمصارعة ونقلت رد الاتحاد : " بأن اللاعب يتقاضى شهريا ٣٠٠٠ الاف جنية ويتم خصم ١٠% ضريبة كسب عمل و٣ % رسم تنمية طبقا لقوانين الدولة.

ووسط الهجوم الحاد على بغدودة، وجه رجل الأعمال " نجيب ساويرس" رسالة ل أحمد بغدودة عبر حسابة بتويتر قائلا:" أرجع وأنا هلصح كل اللي ضايقك إحنا ولاد بلدك وعايزينك".

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيس بشأن بغدودة حسمت الموقف

وتدخل “الرئيس عبد الفتاح السيسي”، لإعادة  اللاعب وفي هذا السياق وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب بناء على توجيهات الرئيس السيسي دعوة للاعب المصارعة " أحمد فؤاد بغدودة" لتلقي منحة للتدريب و التأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية.

 

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