عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محيي الدين: تعزيز مشاركة القطاع الخاص أصبح ضروريًا لتمويل مشروعات التكيف المناخي

الدكتور محمود محيي
الدكتور محمود محيي الدين

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التكيف مع التغير المناخي أصبح أمرًا ضروريًا لا غنى عنه.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في "حوار رواد الأمم المتحدة للمناخ والقطاع المالي الخاص بشأن التكيف والصمود"، الذي نظمه فريق رواد المناخ بالتعاون مع مركز الصمود التابع لمؤسسة روكيفيلر بمقر المجلس الأطلسي وذلك لحشد الإجراءات والمساهمات التي يمكن للقطاع المالي الخاص تقديمها حتى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وما بعده.

 

وقد ضم الحوار حتى الآن مجموعة المستثمرين المؤسسيين حول تغير المناخ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومبادئ مسئولية المصارف، وكذلك منتدى تطوير التأمين.

 

وقال محيي الدين إن هناك حاجة ماسة لإصلاح نظام التمويل العالمي على مستوى مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لضمان حشد تمويل عادل وكاف وفعّال يضمن تحقيق أهداف المناخ وأهداف التنمية المستدامة ككل بشكل متوازن، موضحًا أن تمويل العمل المناخي هو تمويل للعمل التنموي ككل.

 

وأشار محيي الدين، في هذا السياق، إلى أجندة شرم الشيخ للتكيف موضحًا أن مجالات العمل الرئيسية الخمسة التي تضمنتها الأجندة وهي الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية تلمس بشكل مباشر أهداف التنمية المستدامة الأخرى جنبًا إلى جنب مع تحقيق أهداف المناخ.

 

وأوضح محيي الدين أن تخفيف الانبعاثات وتحقيق الصمود في مواجهة التغير المناخي والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه هي خطوط الدفاع الثلاثة في مواجهة هذه الظاهرة، مضيفًا أن إجراءات تخفيف الانبعاثات تحظى بمشاركة جيدة من القطاع الخاص فضلًا عن استحواذها على النسبة الأكبر من تمويل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، بينما لا تتعدى مشاركة القطاع الخاص في تمويل إجراءات التكيف مع التغير المناخي ٣٪ ولا تحظى بالتمويل المناسب من مؤسسات التمويل وبنوك التنمية، وهو ما يجب أن يتغير.

 

وشدد محيي الدين على ضرورة تشجيع الاستثمار في مشروعات التكيف، وخفض الاعتماد على الدين في تمويل العمل المناخي ككل، وتفعيل آلية مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، والاهتمام بإنشاء أسواق الكربون كوسيلة مهمة لتمويل مختلف أوجه العمل المناخي، مشيرًا في هذا الصدد إلى مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ والتي من شأنها تعزيز قدرة الدول الأفريقية على تمويل مشروعات المناخ وخاصةً مشروعات التكيف.

 

وأكد محيي الدين الحاجة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع حوكمة الممارسات البيئية والاجتماعية للشركات والقطاع الخاص من خلال تطبيق المعايير الواردة في التقارير الدولية ذات الصلة للتصدي لظاهرة الغسل الأخضر.

 

وفيما يتعلق بملف الخسائر والأضرار، قال محيي الدين إن العمل يجري حاليًا لتحديد آليات عمل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر شرم الشيخ، موضحًا أن تدشين الصندوق حظى بدعم أعضاء مجموعة العشرين ومجموعة الدول الصناعية السبع، فضلًا عن الدعم الكبير من الدول النامية.

 

وقال محيي الدين إنه يتعين قبل انطلاق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي نهاية العام الجاري العمل على إيجاد مشروعات مناخ قابلة للتنفيذ مع توفير سبل لتمويلها، مشيرًا إلى انطلاق النسخة الثانية من المنتديات الإقليمية الخمسة التي تنظمها الرئاستان المصرية والإماراتية لمؤتمري شرم الشيخ ودبي بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الاقليمي التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والتي تم التوصل خلال نسختها الأولى إلى نحو ١٢٠ مشروعًا قابلًا للاستثمار والتمويل والتنفيذ بينما يتم حشد التمويل اللازم لها خلال النسخة الثانية.

محيي الدين الأمم المتحدة التغير المناخ تمويل المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

خطأ كبير.. ساموزين ينتقد مروان خوري ويتهمه بسرقة لحن أغنيته.. فيديو

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

بعين صناعية| تفاصيل خطوبة البلوجر سارة محمد والصور الأولى لـ "قراية الفاتحة"

الدور على الحديد.. تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. ماذا يحدث الفترة القادمة؟

ترشيحاتنا

نجم الزمالك يوقع لنادي بيراميدز

توقف المطارات والقطارات بعد زلزال عنيف في اليابان

ردد أفضل صيغة في الصلاة على النبي .. تنحل بها العقد وتنفك بها الكروب

حصاد الأسبوع .. ماذا أنجزت وزارة التعليم خلال 7 أيام ؟

الصحة العالمية: مصر استطاعت السيطرة على مرض شلل الأطفال والقضاء عليه تماما

أدت رسالتها.. تفاعل كبير مع مبادرة الأوقاف لـ الصلاة على النبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر صادم لصندل نادين نسيب نجيم في باريس

تتخطى الربع مليون.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في باريس تثير الجدل

نشرة المرأة والصحة.. أبراج تشعر بالغيرة من إنجازات الشركاء وسعر قميص أحمد سعد الشفاف

احترس.. شرب الشاي بالحليب على الريق يصيبك بمشاكل صحية

فيديو

مشروع جنة الله على الأرض.. الحبتور والعبار متفائلين بشأن الاقتصاد المصري

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ