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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نقيب الأشراف يؤدي الجمعة بـ الحسين ويشارك في الصلاة على النبي

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

أدى السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وشارك نقيب الأشراف، في الدعوة التي أطلقتها وزارة الأوقاف بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من 3 لـ 5 دقائق بعد صلاة الجمعة بمسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله.

وأكد الشريف ، أن الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم) في قلب ووجدان وروح كل مسلم محب لدينه ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأشار إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعد تعبيرا عن مدى حبنا لخير الأنام وخير خلق الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي من أفضل الذِّكر وأقرب القربات، وأعظم الطاعات، وبها تحل البركة.

وثمن نقيب الأشراف، دعوة وزارة الأوقاف إلى الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمساجد بالتزامن مع تخصيص خطبة الجمعة عن "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم".

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