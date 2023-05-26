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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هفرحكم والله.. محمد رضا بوبو يحسم موقفه من الانتقال لـ الأهلي

بوبو
بوبو

علق محمد رضا بوبو، لاعب فريق فيوتشر، على الأنباء التي تناولت توقيعه عقود انتقاله إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب بوبو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إخواتي وأهل بلدي وحبايب قلبي والناس كلها اللي مبسوطة طبعا أنا لو في حاجة رسمي وأكيد أول ناس هفرحكم والله بس لسة مفيش حاجة حصلت.

وتابع في حديثه: لسة عندي 6 مباريات في الدوري مهمين إن الواحد يحقق الهدف إننا نلعب إفريقيا وعندنا قبل نهائي كأس الرابطة وكأس مصر، ومفيش أي حاجة وإن شاء الله لو في حاجة رسمي أول ناس هفرحكم والله.

واختتم لاعب فيوتشر: ألف شكر على الرسائل والفرحة اللي باينة عليكم ادعولي ربنا يكرم في اللي جاي إن شاء الله والخيرة فينا اختاره الله، وأنا دلوقتي لاعب في نادي فيوتشر وده شرف كبير ليا.

وارتبط اسم محمد رضا بوبو، بانضمامه إلى صفوف فريق الأهلي بعقد لمدة 5 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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IMG_٢٠٢٣٠٥٢٦_١٧٣٢٢٨
الانتقالات الصيفية فريق فيوتشر محمد رضا بوبو نادى فيوتشر الأهلى

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