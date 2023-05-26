عمر عصر يودع بطولة العالم لتنس الطاولة بعد الخسارة أمام المصنف الأول

ودع عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة بطولة العالم 2023 المقامة حاليا في جنوب افريقيا بعد الخسارة بنتيجة اربعة اشواط دون رد أمام بطل العالم والمصنف الأول عالميا الصيني فان تشيندونج.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح الصيني فان تشيندونج بنتيجة 11-7، 13-11، 11-3، 11-7.

مشوار عمر عصر

وكان عمر عصر قد حقق الفوز علي لكولومبي ألبيرتو مينو بنتيجة 4-3 في دور 128 ثم الفوز على الكازاخستاني كيريل جيراسيمينكو بنتيجة 4-2 في دور ال64

وواصل عمر عصر انتصاراته وأدائه المبهر بفوز علي السويدي ترولس مورجارد بنتيجة 4-2 في دور الـ 32 ثم الفوز على الكرواتي توميسلاف بوكار بنتيجة 4 أشواط مقابل صفر في دور الـ 16 .

جدير بالذكر أن تشيندونج حقق فضية أولمبياد طوكيو 2020 كما توج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم 2021.