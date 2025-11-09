قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل محاكمة ممرضة أشعلت النار عمدًا داخل مستشفى حلوان العام
السوبر المصري.. بلحاج يتقدم لسيراميكا كليوباترا بالهدف الأول في شباك بيراميدز
انتخابات النواب.. وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الطبي الشاملة ويؤكد رفع درجات الاستعداد
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن تريزيجيه وناصر ماهر.. بماذا علق؟
سرعته 250 كيلو.. معرض TransMEA يعرض القطار الكهربائي السريع فيلارو | بث مباشر
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن رجل مباراة القمة.. ماذا قال؟
شاهد.. أحدث وسائل النقل والصناعات المصرية بمعرض TransMEA | بث مباشر
البنك الأوروبي للاستثمار يضخ 100 مليون يورو لدعم الاقتصاد والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا
التموين: بدء طرح الزيوت الحرة بأسعار مخفضة من إنتاج الشركة القابضة للصناعات الغذائية
معرض النقل الذكي.. رئيس الوزراء يشاهد أول أتوبيس برمائي يصنع في مصر
المحرومون من التصويت في انتخابات مجلس النواب غدًا | تعرف عليهم
وسائل إعلام عبرية: الصليب الأحمر يستلم جثة جندي إسرائيلي من غزة
إقبال واسع من القوات الأمنية على التصويت الخاص في الانتخابات العراقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قالت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن مراكز التصويت الخاص في العراق تشهد منذ ساعات الصباح الأولى إقبالًا كبيرًا من منتسبي القوات الأمنية بمختلف صنوفها، حيث بدأت عملية التصويت عند الساعة السابعة صباحًا، بمشاركة واسعة من منتسبي وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وهيئة المنافذ الحدودية.

وأكدت التميمي خلال رسالة على الهواء، أن عملية التصويت تسير بانسيابية عالية دون تسجيل أي خروقات أو شكاوى حتى اللحظة، وفقما أعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، موضحا أن عملية الاقتراع تجري على ثلاث مراحل تشمل الناخبين والمكلفين بتأمين المراكز، على أن تُغلق صناديق التصويت إلكترونيًا عند الساعة السادسة مساءً، لتبدأ بعدها عمليات العد والفرز اليدوي للمطابقة.

وتابعت أن هذه الانتخابات تُعد استثنائية من حيث حجم المشاركة والجاهزية الأمنية والتنظيمية، حيث تفوق نسبة الإقبال فيها انتخابات عام 2021، كما يشارك في مراقبة العملية أكثر من 150 مراقبًا دوليًا في مختلف مراكز التصويت.

بغداد القوات الأمنية وزارات الدفاع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

