إقبال واسع من القوات الأمنية على التصويت الخاص في الانتخابات العراقية

قالت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن مراكز التصويت الخاص في العراق تشهد منذ ساعات الصباح الأولى إقبالًا كبيرًا من منتسبي القوات الأمنية بمختلف صنوفها، حيث بدأت عملية التصويت عند الساعة السابعة صباحًا، بمشاركة واسعة من منتسبي وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وهيئة المنافذ الحدودية.

وأكدت التميمي خلال رسالة على الهواء، أن عملية التصويت تسير بانسيابية عالية دون تسجيل أي خروقات أو شكاوى حتى اللحظة، وفقما أعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، موضحا أن عملية الاقتراع تجري على ثلاث مراحل تشمل الناخبين والمكلفين بتأمين المراكز، على أن تُغلق صناديق التصويت إلكترونيًا عند الساعة السادسة مساءً، لتبدأ بعدها عمليات العد والفرز اليدوي للمطابقة.

وتابعت أن هذه الانتخابات تُعد استثنائية من حيث حجم المشاركة والجاهزية الأمنية والتنظيمية، حيث تفوق نسبة الإقبال فيها انتخابات عام 2021، كما يشارك في مراقبة العملية أكثر من 150 مراقبًا دوليًا في مختلف مراكز التصويت.