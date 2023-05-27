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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط يتراجع عند التسوية بعد استبعاد روسيا لاحتمال خفض إنتاج أوبك+‏

صدى البلد

تراجعت أسعار النفط عند التسوية بعد أن قلل نائب رئيس الوزراء ‏الروسي ألكسندر نوفاك من احتمال إعلان تحالف أوبك+ المزيد من تخفيضات ‏الإنتاج خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.‏


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 2.10 دولار، أو 2.7%، إلى ‏‏76.25 دولار للبرميل في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.51 ‏دولار، أو 3.4%، إلى 71.83 دولار.‏


وبدأت أسعار النفط في التراجع بعدما نقلت تقارير عن نوفاك قوله إنه لا يعتقد أن ‏من المحتمل أن يعلن أوبك+ المزيد من التخفيضات.‏


ونقلت صحيفة إزفيستيا عن نوفاك قوله "لا أعتقد أنه ستكون هناك أي خطوات ‏جديدة لأنه قبل شهر فقط تم اتخاذ قرارات معينة بشأن الخفض الطوعي لإنتاج ‏النفط من بعض الدول".‏


وعلى مدار الأيام الماضية خرجت مجموعة من الرسائل المتضاربة من كبار ‏منتجي أوبك+ حول التحركات التالية في سياسة النفط، مما جعل من الصعب التنبؤ ‏بنتائج الاجتماع المقبل.‏


وتلقت أسعار النفط دعما يوم الثلاثاء بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إن على ‏البائعين على المكشوف الذين يراهنون على انخفاض أسعار النفط أن "يحذروا".‏


واعتبر بعض المستثمرين ذلك إشارة على أن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة ‏البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، قد يبحث إقرار ‏تخفيضات أخرى للإنتاج خلال اجتماعه في الرابع من يونيو 

اسعار النفط التخفيضات البائعين ألكسندر نوفاك العقود الآجلة لخام برنت الوسيط الأميركي

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