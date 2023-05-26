مفاجأة.. الزمالك لن يفعل بند شراء بلحاج.. واللاعب لن يستمر مع أسوان

أكد الناقد الرياضي أحمد شاكر، أن أحمد بلحاج لاعب نادي أسوان المعار للزمالك لن يستمر مع الأبيض الموسم المقبل.

وقال شاكر خلاص تصريحات تلفزيونية إن الزمالك لم يتحدث مع مسؤولي أسوان حتى الآن بشأن تفعيل بند الشراء.

وأثنى شاكر على مستوى أحمد بلحاج مشيرا إلى أنه سيعود لأسوان بنهاية الموسم لعدم اقتناع أوسوريو مدرب الزمالك به.

وأكد شاكر أن عودة بلحاج لأسوان لا تعنى ظهوره الموسم المقبل مع تماسيح النيل مشيراً إلى أن العروض ستنهال على اللاعب من أندية كبيرة بالدوري المصري.

وأوضح ان نادي أسوان سوف يستفيد مادياً الموسم المقبل من المغربي أحمد بلحاج.

يذكر ان بلحاج سبق ولعب لنادي سرقسطة الإسباني قبل أن ينضم لنادي أسوان مع بداية الموسم الجاري.

واستعار الزمالك أحمد بلحاج لمدة ٦ أشهر بنية الشراء ، حيث حدد الابيض ٤ ملايين جنيها قيمة الاعارة و١٠ ملايين جنيها لتفعيل بند الشراء بنهاية الموسم.