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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ثقافة المنصورة تختتم ليالي العرض المسرحي «المهرج»

قصر ثقافة طفل المنصورة
قصر ثقافة طفل المنصورة

شهد المسرح الصيفي بحديقة قصر ثقافة طفل المنصورة أمس، ختام العرض المسرحي "المهرج"، وذلك ضمن التجارب النوعية بقصر ثقافة المنصورة، وفعاليات المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة. 

فريق العمل 

العرض قصة الأديب والشاعر السوري الراحل محمد الماغوط، إخراج أحمد عادل البلقيني، وتبدأ أحداثه بخروج قارع الطبل لتقديم الفرقة المسرحية والأعمال المقدمة ومع بداية أول العروض، يلقى هجوما من المدرس الموجود ضمن الجمهور لتصحيح أخطاء اللغة العربية، مما يلقى امتعاضا من المهرج بطل الفرقة، وبتكرار الاعتراض يحدث الصدام بين المدرس والمهرج فيصعد المدرس على المسرح وهنا تنقلب الأوضاع ويستحضر المدرس شخصية صقر قريش والقادة المصاحبين له، وذلك لمعاقبة المهرج الساخر من أجداده. 

 

أحداث العرض المسرحي 

 

تتوالى الأحداث حيث يقوم صقر قريش بنقل المهرج إلى عالمه في الدولة الأموية بالأندلس لمعاقبته، ولكن المهرج يخدعه ويوهمه بأنه صاحب حضارة، فيقرر صقر قريش تعيينه واليا، ومن كلام المهرج يكتشف صقر قريش أن ثلث الأمة العربية قد ضاع، فيحاول معرفة الأسباب ويطلب المهرج أقوى فارس ليمارس عليه أساليب التعذيب القاسية فينهار الفارس ويعترف بجرائم لم يفعلها ويهرب، فيقرر صقر قريش العودة إلى زمن المهرج لتحرير الأرض، ولكن يصدم بالأوضاع الحالية وأن قارع الطبل هو المحرك الرئيسي للأحداث، وينتهي العرض بقيام ثورة على قارع الطبل وتحرك الأشخاص للنيل منه. 

لجنة المشاهدة 

جاء العرض بحضور لجنة المشاهدة المكونة من المخرج  صلاح فرغلي، الروائي محمود حامد، د. سارة صلاح مصمم الديكور، رجب أحمد، وبحضور المخرج أحمد عبد الجليل. 

قدم العرض على مدار أربعة أيام بدءا من 22 مايو الحالي، ضمن عروض المسرح بفرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، وإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، استمرارا للعروض المسرحية للثقافة الجماهيرية بالمحافظات، دعما لمواهب المسرح وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع.

العرض المسرحي «المهرج»

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العرض المهرج قصر ثقافة المنصورة الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة فرع ثقافة الدقهلية

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