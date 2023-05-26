محدش هيفتكر منه حاجة| مجدي عبد الغني يعلق على مباراة الأهلي والطلائع

انتقد مجدى عبد الغني قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مستوى لاعبي المارد الأحمر أمام طلائع الجيش في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الكلية الحربية، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك "شوط سلبي في كل حاجة بين الأهلي وطلائع الجيش.. محدش هيفتكر منه حاجة غير لقطة الكرتين فى الملعب.. منتظرين نتفرج على كرة في الشوط التاني.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة بينما يأتي طلائع الجيش في المركز قبل الأخير بـ26 نقطة.