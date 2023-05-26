خرق جديد لـ هدنة جدة .. تطورات خطيرة تؤزّم المشهد في السودان

تجددت الاشتباكات بين الطرفين المتنازعين في السودان، على الرغم من الهدنة القصيرة التي أعلن عنها، السبت الماضي، والتي دخلت حيز التنفيذ مساء الاثنين وكان من المفترض أن تستمر 7 أيام، إلا أن الانتهاكات بين الطرفين مستمرة.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، الأربعاء، في جنوب الخرطوم وبحري وضواحي أم درمان، ما هدد بانهيار وقف إطلاق النار الهادف إلى السماح بوصول المساعدات وتمهيد السبيل لهدنة تدوم لفترة أطول.

السودان

عدم التزام السودان بالهدنة

وحذر بيان من الولايات المتحدة والسعودية، مساء الثلاثاء، من عدم التزام الجيش السوداني أو ميليشيا الدعم السريع بالهدنة قصيرة الأجل، وقال البيان المشترك إن الشعب السوداني مستمر في معاناته نتيجة لهذا الصراع المدمر، ودعا البيان الطرفين المتناحرين للالتزام الكامل بالتزاماتهما وتطبيق وقف إطلاق النار المؤقت لتوصيل الإغاثة الإنسانية المطلوبة بشدة.

القتال بدأ بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، في 15 أبريل الماضي، ومنذ ذلك الحين تفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد وأجبر أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم وسقط أكثر من 850 مدنياً وأصيب الآلاف.

وفي بيانين صدرا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، تقاذف الجانبان الاتهامات بخرق الاتفاق، وتخوف العديد من انهيار الهدنة لاسيما أن مصير سابقاتها لم يكن مبشراً، إذ تعرضت نحو 12 هدنة سابقة لانتهاكات جمة.

ووفقاً لما نص عليه اتفاق جدة لوقف إطلاق النار في السودان، الذي وقع بين ممثلي الجيش وميليشيا السريع برعاية سعودية أميركية، السبت الماضي، تراقب لجنة "المتابعة والتنسيق" وقف النار هذا، وتضم تلك اللجنة قيادات من الطرفين المتنازعين بالإضافة إلى مسؤولين سعوديين وأميركيين، وتناقش في اجتماعاتها انتهاكات وقف إطلاق النار مع القيادتين العسكريتين.

السودان

تطورات خطيرة تفاقم الأمر

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للاتحاد الإفريقي في ملف السودان، محمد الحسن ولد لبات، أن الوضع بالسودان سيشهد تطورات خطيرة إذا لم يتم التوصل لاتفاق، مشيراً إلى أن ذلك سيؤثر سلباً على الدول المجاورة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية اليوم الجمعة، أن الاتحاد الإفريقي سيعمل على خريطة طريق لإنهاء الأزمة، لافتاً إلى أن قرار السلام بالسودان يعود للمكونين المشتبكين، في إشارة إلى الجيش وميليشيا الدعم السريع.

كما شدد على ضرورة توحيد الرؤى تجاه الأزمة في السودان.

وأكد رفضه أي تدخل خارجي بأزمة السودان من أي طرف كان، مبيناً أن التدخلات الأجنبية لن تحل الأزمة أبداً، متابعاً أن السودانيين مجمعون على رفضهم للتدخلات الأجنبية.

وقال المتحدث، إن الاتحاد يعمل على تحالف دولي يساعد في إيصال المساعدات بالسودان، مشيراً إلى أن 27 مكونا دوليا اجتمعوا لتأسيس تحالف يعمل على الأرض.

السودان

اشتباكات دامية بين الطرفين المتنازعين

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، أن: