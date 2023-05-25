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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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باحثة: نشهد حربا إعلامية في السودان.. والعملية تتوسع لتتحول لحرب أهلية

صدى البلد

أكدت الدكتور أماني الطويل، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبيرة فى الشئون الأفريقية، أن إسقاط مروحيات تابعة للجيش السوداني أمس مؤشر سلبي، منوهة بأنه من الممكن أن تتوسع وتتحول لحرب أهلية، وعدم احترام الهدنة وتفعيل وقف إطلاق النار شيء سلبي.

 

وأشارت "الطويل"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك علاقة عضوية بين الكيانين تيار الدعم السريع والجيش السوداني، وكل طرف يعرف الطرف الآخر جيدًا، مؤكدة أن هذه الحرب تكلفتها عالية على المدنيين، والمشكلة في الخرطوم وجود المنشآت العسكرية وسط المدنيين.

وأوضحت أن الجيش أحرز النجاح في حرمان الدعم السريع من وصول إمدادات خارجية، مؤكدة أن الدعم السريع استولى على المستشفيات وقام بعمليات نهب واسعة، مشددة على أن ما نشهده حرب إعلامية وهناك توازن ضعف ميداني للطرفين.

ونوهت بأن هناك تيار خارج الإسلاميين ينادي باستمرار الحرب حتى يتم الحسم لحميدتي، مضيفة: الدعم السريع عرفنا عنه أنه يغتصب الفتيات، واغتصبوا 3 فتيات من عائلات كبرى في السودان، والإخوان متواجدون في الدولة السودانية العميقة.

https://www.youtube.com/live/ZbqyTyS1o0M?feature=share

إبراهيم عيسى استمرار الحرب الأهرام للدراسات السياسية الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الإعلامي إبراهيم عيسى الجيش السوداني

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