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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: تحذير من ركود محتمل في بريطانيا عام 2024

صدى البلد

تلقى رئيس الوزراء ريشي سوناك تحذيرًا من أن الاقتصاد البريطاني قد يكون في حالة ركود العام المقبل حيث يدفع التضخم المرتفع بعناد أسعار الفائدة إلى أكثر من 5٪ قبل الانتخابات العامة المقبلة.

من المرجح أن يدفع التضخم المرتفع أسعار الفائدة إلى أعلى من 5٪ ويفرض دفع أقساط الرهن العقاري والقروض قبل الانتخابات مباشرة، وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.

وتمهيدًا لمزيد من الارتفاع في تكاليف الاقتراض على الرهون العقارية والقروض لملايين الأسر، توقع الاقتصاديون أن بنك إنجلترا قد يضطر لدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود لترويض التضخم.

في نهاية أسبوع من التطورات الاقتصادية المقلقة، تعرض المستشار، جيريمي هانت، لانتقادات شديدة لظهوره ليقول إنه يعتقد أن هذا كان ثمنًا يستحق الدفع، على الرغم من الألم الذي تسببه بالفعل للعائلات بسبب تكلفة المعيشة المستمرة.

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