يحلق منفردًا.. مجدي عبد الغني بعد فوز الأهلي وتصدره قمة الدوري

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلى، فوزا ثمينًا على حساب طلائع الجيش بهدفين نظيفين خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد الكلية الحربية، من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري الممتاز.



وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه على فيسبوك "الأهلي يفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ويحلق منفردًا بصدارة الدوري برصيد 59 نقطة. 🦅🔴"

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الإثنين المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة 27 من الدوري المصري.



ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة بينما يأتي طلائع الجيش في المركز قبل الأخير بـ26 نقطة.