مصر للطيران تبدأ غدا عودة الضيوف المشاركين في اجتماع بنك التنمية الإفريقي السنوي بشرم الشيخ

تبدأ الشركة الوطنية مصرللطيران، غدا في عودة ضيوف مصر المشاركين في اجتماعات بنك التنمية الافريقي التي أقيمت فاعلياته خلال الفترة من 22 وحتي 26 مايو الجاري علي أرض السلام مدينة شرم الشيخ تحت شعار "حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا" بحضور 4000 مشارك وفي مقدمتهم محافظى الدول الأعضاء من 81 دولة ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

من المقرر أن تسير مصرللطيران رحلتين خاصة غدا وبعد غدا بخط سير مباشر من شرم الشيخ الي أبيدجان لنقل أكثر من 200 شخصية من المشاركين في المؤتمر من مختلف الجنسيات من بينهم فريق وأعضاء بنك التنمية الافريقي ، كما قامت مصر للطيران بتقديم الهدايا التذكارية للضيوف وحرصت علي التقاط الصور التذكارية معهم.

وقد لاقى جناح مصر للطيران بمقر انعقاد الاجتماعات بشرم الشيخ إقبالا كبيرًا من الضيوف للحصول علي كافة التسهيلات اللازمة وحلول السفر المختلفة وكذلك الإطلاع على أحدث خدمات وأنشطة الشركة وعروضها الترويجية والتسويقية وخدماتها المتنوعة لقارة أفريقيا وخاصة في مجالي صيانة الطائرات وتدريب العنصر البشري في مجال الطيران وذلك نظراً لأهمية المعرض الذي يعد فرصة جيدة للتعريف بأحدث خدمات مصر للطيران.



ومن جانبها قدمت سوازي تشابالالا النائب الأول لرئيس بنك التنمية الأفريقي الشكر لإدارة مصرللطيران علي مستوي الخدمة المتميز الذي حظي به أعضاء الاجتماع ودعم الشركة الكامل للمؤتمر ليكون أكثر نجاحًا ويوفر للضيوف تجربة سفر فريدة، كما أشاد الضيوف المشاركين بالمؤتمر بالدور الريادي الذي تقوم به مصر للطيران ومجهوداتها الملموسة في دعم السياحة المصرية على خريطة السياحة العالمية وتعزيز تواجدها في الأسواق الهامة.

حيث قامت الشركة بتخصيص مجموعات عمل من مختلف المجالات لتقديم كافة التسهيلات لضيوف المؤتمر والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير كافة التيسيرات وإنهاء إجراءات السفر للضيوف المشاركين في المؤتمر.