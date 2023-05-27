مفيش لاعب لاوي بوزه.. بركات يثير الجدل بشأن كولر مع الأهلي

أثنى محمد بركات على لاعبي الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "متلاقيش مع مارسيل كولر لاعب مكشر أو لاوي بوزه، الكلام ده مبقاش موجود"

أضاف: "دلوقتي قفشة يلعب يأدي ويقعد احتياطي ولما يرجع يأدي"

واختتم: "برونو سافيو بعد غياب شايفينه انهاردة، وبيحتفل مع لاعيبة الأهلي بعد هدف عمرو السولية الثاني"

يبحث عشاق المارد الأحمر، عبر محركات البحث "جوجل" عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الفوز على طلائع الجيش.



وتغلب النادي الأهلي على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الكلية الحربية، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.



أحرز ثنائية الأهلي في شباك طلائع الجيش محمد مجدى أفشة وعمرو السولية.



وواصل النادي الأهلي تصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 59 نقطة فنيا تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 ليقبع فى المركز السابع عشر.