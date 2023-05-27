محمد جبر مخرج مسرحية طيب وأمير: الكوميدي أصعب من التراجيدي

أعرب المخرج محمد جبر مخرج مسرحية طيب وأمير، عن سعادته بردود أفعال الجمهور عن المسرحية، متابعا «بنحاول نعمل حاجة كويسة، ومبسوط جدا بردود الأفعال، ودايما في أعمالي حابب الجمهور كله يستمتع بها، وكل الناس تكون مبسوطة بيها، ودي معادلة صعبة».

وقال جبر، ببرنامج سبوت لايت، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، والمذاع على شاشة قناة صدى البلد: واحنا بنحضر المسرحية كان تركيزنا كله بـ المسرحية إزاي يحبها كل الناس ويتفاعل معاها، وبعض الناس عندها تصور خاطئ إن الكوميديا عشوائية وده مش حقيقي.



وأوضح محمد جبر، أن الكوميديا أصعب من التراجيديا وهناك تطور للضحك: «عشان تضحك بجد لازم كل حاجة تكون معمولة بالسنتي، والكوميدي أصعب من التراجيدي، عشان كدا كان لازم يكون فيه التزام بالنص، والضحك بيتطور كان زمان النكتة ودلوقتي اختفت بقت حاجة تانية، والارتجال معايا مسموح بيه في أي وقت خصوصا في العرض الكوميدي».

الخروج عن النص



وأضاف مخرج طيب وأمير: «فكرة الخروج عن النص مسموح بيها في البروفات فقط، وبنشوفها لو حلوة هنعملها لو غير كدة مش هنعملها.. واحنا عايزين نوصل الفن الجميل لكل الناس ويكونوا سعداء».