وزير المالية: 5% رسوم للدولة على تذاكر حفلات بآلاف الجنيهات مش حكاية

تحدث الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، عن انتقاد البعض لزيادة الرسوم على الحفلات والعروض الترفيهية، قائلا: “لما ألاقي حفلات في الساحل سعر التذكرة بآلاف الجنيهات والناس مش زعلانة.. لكن لو الدولة هتاخد 5% رسوم الناس زعلانة”.

وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr” : “يعني واحد راح دافع في حفلة 3 آلاف جنيه، لو قلت له إديني 20 جنيه، ده اللي هيزعل”.

وتابع وزير المالية: “رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% يستفيد به كل أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة بتلك الزيادة”.