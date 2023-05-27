عمرو رمزي يكشف تفاصيل مشاركته في مسرحية طيب وأمير.. فيديو

كشف الفنان عمرو رمزي، تفاصيل دوره في مسرحية «طيب وأمير»، موضحًا أن المسرحية تناولت بعض القضايا الاجتماعية التي تهم المجتمع.

وقال عمرو رمزي، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إن الأعمال الكوميدية من أصعب الأعمال التي يمكن تقديمها للجمهور، ولكن تقارب فريق عمل «طيب وأمير» ساعد على نجاح العمل المسرحي.

الفنان عمرو رمزي

وتابع: المسرح يتميز بالقدرة على التعديل في المشاهد التي تعجب الجمهور، لأن الهدف من العمل وهو إسعاد الجمهور، كما أن الدور الذي أقدمه في المسرحية شخصية الأمير.

وأضاف عمرو رمزي، أن مسرحية طيب وأمير، ليس تقليد بصورة كاملة، ولكن هناك رؤية للمخرج والكاتب وإحداث بعض التغيرات في المشاهد التي تنال إعجاب الجمهور.

وأكمل: البعض يعتقد أنني شخصية «حزينة» وهذا الأمر يمثل ضيق مع العديد من الأشخاص، وسبب التكشيرة هو رغبتي في التفكير في المعلومات التي أسمعها.

https://www.youtube.com/watch?v=noKjJGDcD5k