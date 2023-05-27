صحف الكويت |الجيش السوداني يعلن التعبئة العامة.. بايدن يأمل في اتفاق وشيك حول سقف الدين ..وبوتين: روسيا منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا

"معلومات الوزراء": مصر استبقت الأزمات العالمية بخطة ناجحة لرفع إنتاجية القمح

وزيرة الخزانة تغير توقعها لموعد تخلف الحكومة الأمريكية عن السداد إلى 5 يونيو

العراق: انخفاض واردات الغاز الإيرانية يرجع لمشكلة فنية

بوتين: المحتجون في جورجيا على استئناف الرحلات "أصيبوا بالجنون"

البرهان يطالب بتغيير المبعوث الأممي في السودان والجيش يعلن التعبئة العامة

الخارجية الفلسطينية تدين مقترح قانون إسرائيلي للسيطرة على أراضٍ في الضفة



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ب‍مجلس الوزراء المصري، قوله إن مصر استبقت الأزمات العالمية بخطة ناجحة لرفع القدرات الإنتاجية للقمح بإطلاق حزمة من المشروعات تستهدف دعم الإنتاج الزراعي، وتقليل الاستيراد، وتحسين وسائل التخزين لرفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية.

وأضاف أن الحكومة تعمل لتقليل الفجوة بين الإنتاج الزراعي المحلي والمستورد، فاتجهت السواعد المصرية نحو استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية وأكثر تحملا للتغيرات المناخية ومقاومة للأمراض، بما ساعد على زيادة التوسع الرأسي من زراعة القمح في أراضي الوادي والدلتا، جنبا إلى جنب التوسع الأفقي عبر الخطط الجارية لزراعة 3 ملايين فدان بسيناء وتوشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة والصعيد.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن وزير الخارجية الإيراني أبلغ نظيره العراقي الجمعة أن خفض صادرات الغاز إلى العراق يرجع لمشكلة فنية، مضيفا أن طهران لم تتخذ قرارا بشأن أي تخفيضات في الوقت الذي يحاول البلدان تسوية فواتير بغداد الضخمة غير المسددة.

وأشارت "الوطن" إلى أن ريس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، طلب في رسالة إلى الأمين العام الأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، اختيار بديل لمبعوثه الخاص في السودان فولكر بيرتس.

ولفتت "الأنباء" إلى أن الجيش السوداني أعلن التعبئة العامة، حيث قال في بيان له: "إننا نهيب بكل المحالين إلى التقاعد في القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وكل القادرين على حمل السلاح بالتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم تأمينًا لأنفسهم وحرماتهم وجيرانهم وحماية لأعراضهم". وأكد البيان أن الحرب التي يخوضها الجيش "هي حرب مدن لا حدود زمنية لها".

وذكرت "الراي" أن وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت ما تناقلته مصادر إسرائيلية حول مقترح قانون إسرائيلي جديد يقضي بفرض الحماية الإسرائيلية على مزيد من المحميات الطبيعية والبيئية في الضفة الغربية المحتلة.

دوليًا، قالت "الوطن" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه "يأمل" في التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأمريكي بين الديموقراطيين والجمهوريين في غضون ساعات، ما ينعش الآمال بنهاية وشيكة لخطر تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه.

وذكرت "الجريدة" أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مددت الموعد النهائي لرفع سقف اقتراض الحكومة الاتحادية قائلة إن الحكومة قد تتخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو ما لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.

ونقلت "القبس" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إنه فوجئ بتنظيم تظاهرات مناهضة للكرملين في جورجيا إثر استئناف روسيا رحلاتها الجوية إلى الدولة المجاورة الموالية للغرب، مضيفًا: ""ظننت أن الجميع كانوا سيقولون شكرًا هذا جيد، لكن لا، كانت هناك ضجة غير مفهومة تمامًا بشأن هذه القضية. عندما أنظر إلى الأمر من هنا، أقول أصيبوا بالجنون، ليس ما يحدث هناك واضحًا".

وذكرت "الراي" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في مكالمة هاتفية مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا أن روسيا منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا.