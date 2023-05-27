احذر .. بالأسماء قائمة أدوية تعطي نتيجة إيجابية خاطئة لتحليل المخدرات

أكدت هيئة الدواء المصرية إمكانية حدوث تداخلات لبعض نتائج التحاليل الطبية مع بعض الأدوية، محذرة من أن ذلك هو مصدر رئيسي لأخطاء نتائج التحاليل الطبية، كما يعد مصدر قلق فيما يتعلق بكل من التشخيص السريري ومتابعة المرضى.

و حرصت هيئة الدواء المصرية على عمل دليل مبسط؛ يتم من خلاله عرض بعض الأمثلة المهمة التي يجب أن يعرفها المواطن؛ ليتمكن من التعامل مع الأدوية بطريقة سليمة وآمنة عند إجراء التحاليل الطبية، والحصول على نتائج دقيقة، وتحقيق الفاعلية.

قد تسبب بعض الأدوية، سواء كانت بوصفة طبية ً أو بدون، نتيجة إيجابية خاطئة لتحليل المخدرات؛ وذلك لأن العديد من المكونات في هذه الأدوية ً قد تكون مماثلة كيميائيا للأدوية التي يجري اختبارها مثل الأدوية المحتوية على مواد:

ديفينهيدرامين

ديكستروميثورفان

وبعض المسكنات: مثل

الإيبوبروفين

نابروكسين

وكذلك مضادات الاكتئاب مثل السيرترالين والفينلافكسين، وبعض الأقراص المضادة للبرد التي تحتوي على السودوإيفيدرين.