لاعب المغرب السابق: الأهلي بايرن ميونخ العرب.. ولكن الوداد سيفوز ذهاباً وإيابًا

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، تصريحات عبد الكريم ميري كريمو نجم المغرب السابق، عن لقاء الاهلي والوداد في النهائي الافريقي.

وقال عبد الكريم ميري كريمو نجم المغرب، عبر فضائية ام بي سي مصر: “الأهلي هو بايرن ميونخ العرب.. لكن الوداد جاهز لحمل اللقب من جديد وسيفوز ذهابا وايابا”.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره الوداد في عودة نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الـ11 الشهر الجاري في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.