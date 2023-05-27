ريال مدريد في مهمة تأمين وصافة الدوري الإسباني أمام إشبيلية

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على نظيره إشبيلية، اليوم السبت، في تمام الثامنة مساء، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني كارلو أنشيلوتي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتأمين وصافة الدوري الإسباني.

ويواصل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، غيابه عن قائمة ريال مدريد، للمباراة الثانية على التوالي، بسبب الإصابة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران.

خط الدفاع: ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فازكيز، ميندي، روديجر.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني؛ ثيبايوس.

خط الهجوم: هازارد، رودريجو، وألفارو.

يذكر أن ريال مدريد تغلب على إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الدور الأول.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الليجا برصيد 74 نقطة، بينما يأتي إشبيلية في المركز العاشر برصيد 49 نقطة.