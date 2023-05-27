آيلة للسقوط.. تصدع مفاجئ بحوائط 5 منازل بقرية في ملوي بالمنيا

تعرضت 5 منازل للتصدع بشكل مفاجئ بإحدى قرى شرق النيل بمركز ملوي جنوب المنيا وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتعرض 5 منازل متجاورة بقرية بشرق النيل في مركز ملوي للتصدع بشكل مفاجئ.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين تعرض 5 منازل بقرية بشرق النيل بالقرب من الظهير الصحراوي الشرقي دون معرفة الأسباب.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى معاينة المنازل تمهيدا لإخلاء المنازل الـ5 من السكان حفاظا علي حياتهم ونقلهم للإقامة لدي أقاربهم بشكل مؤقت، كما تم فصل المرافق من كهرباء ومياه وغاز عن المنازل المتصدعة، وفرض كرون أمني حولها لحماية المارة، وتم اخطار لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط لإعداد تقرير فني هندسي لعرضه علي الجهات المختصة لإتخاذ اللازم.