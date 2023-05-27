بعد سحب الجنسية من أطباء وضباط| قرار عاجل من محكمة كويتية ..تفاصيل

ألزمت محكمة التمييز بالكويت، وزارة الداخلية بإعادة الجنسية الكويتية إلى 3 عوائل منهم ضباط في وزارة الداخلية وأطباء ومدرسون ومحامون.

وكان المدعون وهم من ثلاثة عوائل مختلفة سبق أن تقدموا في ثلاث دعاوى منفصلة مطالبين بإلغاء مرسوم سحب الجنسية الكويتية منهم، لكن محكمة أول درجة الإدارية قضت بعدم اختصاصها "ولائيا" بنظر تلك الدعاوى، وفقا لصحيفة "الراي".

واستأنف الطاعنون على الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكنها أيدت سحب الجنسية منهم.

وقضت محكمة التمييز في الطعن الذي قدمه المدعون بإلغاء عدم الاختصاص وإعادة الدعوى مرة أخرى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها ونظر الموضوع.

وتم استكمال إجراءات التقاضي وصولا إلى محكمة التمييز مرة أخرى، لتقضي بإلزام الداخلية بإعادة الجنسية للعوائل الثلاثة، حسب "الرأي".