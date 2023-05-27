بعد مبادرة وزارة الصحة.. كل ما تريد معرفته عن انتفاخ الرئة وأسبابه

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات الهامة حول انتفاخ الرئة وأسبابه وطرق الوقاية .

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن مبادرة صحة الرئة معاك للأفضل تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته، ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقي العلاج المناسب، من خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن انتفاخ الرئة عبارة عن حالة مرضية ، تتعرض فيها الحويصلات الهوائية الموجودة في نهاية أصغر الممرات الهوائية « القصيبات » في الرئتين للتدمير.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن انتفاخ الرئة يحدث نتيجة التعرض الضار لدخان السجائر والغازات والجسيمات المهيجة الأخري .