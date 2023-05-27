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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب المرض اللعين.. مأساة شاب سقط من البلكونة في الجيزة

أرشيفية
أرشيفية

لقى شاب مصرعه في الجيزة، أثر سقوطه من شرفة بالطابق الرابع في أحد العقارات بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

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مصرع شاب في الطالبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة، تضمن العثور على جثمان شاب في منتصف الشارع أسفل أحد عقارات منطقة الطالبية، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الإنتقال وكشف الملابسات.

بالإنتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب ثلاثيني يرتدي كامل ملابسه وبه كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقل الجثمان إلى الثلاجة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، لإستكمال التحريات والتحقيقات.

التحريات: مصاب بالسرطان وإكتئاب 

وبإجراء التحريات اللازمة، توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن المتوفي يعاني من أزمة نفسية بسبب إصابته بمرض السرطان اللعين.

كما شرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث فرقة الطالبية، أن المتوفي تعرض لإكتئاب حاد في النهاية بسبب معاناته مع مرض السرطان، حيث قرر وضع نهاية لذلك وقام بالقفز من شرفة الطابق الرابع بمنزله.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجرى استكمال الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة في الجيزة صرحت بدفن جثمان المتوفي عقب ورود تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

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