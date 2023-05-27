الجو هيقلب تاني| سقوط أمطار خفيفة ورعدية على تلك المناطق خلال ساعات

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنه متوقع موجة من التقلبات في المناخ ليتحول المناخ في بعض المناطق بالجمهورية إلى مناخ شبه استوائي “حرارة مرتفعة ورطوبة عالية وامطار”، وذلك على عكس التوقعات فى فصل الصيف .

طقس اليوم السبت

وكشف "فهيم" خلال تصريحات له تفاصيل حالة الطقس ، حيث يشهد اليوم السبت 27 مايو 2023 استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة الذي نشهده منذ عدة أيام بسبب الكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية حيث ستكون العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية و43 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد نهارا.



وأضاف " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أنه من المتوقع أن نشهد اليومَ فرصاً لسقوط الامطار الخفيفة إلى المتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد في مطروح والإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري.

أمطار رعدية

وتابع قائلا:"قد تكون أمطار رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر وجنوب الصعيد، كما ستمتد الأمطار إلى المناطق الداخلية بحيث يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق مدن القناة وشمال الصعيد (المنيا – بني سويف – الفيوم – أسيوط)" .

وأكد الدكتور محم فهي رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، أنه متوقع غداً الأحد انكسار كبير في درجات الحرارة على كل مناطق الوجه البحري والقاهرة بقيم تتراوح ما بين 6-7 درجات ( وهي قيم كبيرة تزيد من مستوى التذبذبات الحرارية) لتكون الحرارة في الوجه البحري بين 25 – 31 ° م مع استمرارها ما بين 40 – 42 ° م في الأقصر وأسوان بالتحديد .

كما توقع أيضاً تكاثف كبير في السحب الرعدية الممطرة على معظم مناطق الجمهورية وخاصة مناطق الصعيد وجبال البحر الأحمر ومدن القناة ( السويس والاسماعيلية ) ومناطق جنوب سيناء .

وأوضح أن هذا الشكل من المناخ هو غريب عن أنماط الطقس في مصر في مثل هذا الوقت من السنة وهو أحد اشكال تداعيات تغير المناخ ولابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وحماية لبعض التراكيب المحصولية .