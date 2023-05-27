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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

طقس السعودية - ارشيفي
طقس السعودية - ارشيفي

توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (السبت)، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وعلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على مناطق تبوك، الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية، فيما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف.

ذروتها الاثنين والثلاثاء .. موجة طقس عنيفة تضرب السعودية

طقس السعودية اليوم.. تحذير من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

 


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-42 كم/ساعة وتكون على الجزء الأوسط بسرعة 15-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة وتصل إلى 40 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون الأمطار الرعدية على الجزء الشمالي والجنوبي ومن نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الأوسط, وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

السعودية المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية مصحوبة برياح حالة الطقس حالة البحر جريان السيول

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