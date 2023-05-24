ذروتها الاثنين والثلاثاء .. موجة طقس عنيفة تضرب السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تحذيرات شديدة اللهجة بشأن طقس المملكة خلال الساعات المقبلة ، حيث توقع تقلبات جوية على معظم المناطق ، وذلك خلال الفترة من (الجمعة) حتى (الثلاثاء) المقبل.

وبين التقرير - بحسب وسائل إعلام سعودية - أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، بالإضافة إلى جريان للسيول وتساقط للبرد، وذلك في مناطق عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة وتبوك، خلال الفترة من مساء (الجمعة) وتزداد شدتها من (الأحد) حتى (الثلاثاء)، فيما تتأثر الجوف والحدود الشمالية بالتقلبات نفسها يوم (السبت)، وتزداد شدتها يومَيْ (الاثنين) و(الثلاثاء).

كما أشار المركز الي تأثر كل من الرياض والقصيم وحائل ونجران وبعض الأجزاء في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بأمطار رعدية، ورياح هابطة نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة، تثير الغبار والأتربة، وذلك بدءًا من (الجمعة)، وتشتد يومي (الاثنين) و(الثلاثاء).