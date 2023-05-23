الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

حذر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، في تقريره اليومي، سكان عدد من المناطق المختلفة في المملكة من حالة الطقس المتوقعة اليوم.

وتوقع التقرير استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير كذلك إلى هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية وحائل والقصيم وتبوك والجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.