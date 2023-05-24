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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس السعودية اليوم.. تحذير من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، على مناطق ومحافظات المملكة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. 

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي ، وحالة البحر خفيف الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

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