المجلس التصديري للصناعات الهندسية يطلق مشروعا لزيادة الصادرات إلى كينيا

أطلق المجلس التصديرى للصناعات الهندسية مشروعا تحت عنوان "الطريق إلي كينيا Way to Kenya" ، بهدف زيادة الصادرات المصرية الهندسية إلي السوق الكيني في مجال الآلات والمعدات وتشكيل المعادن والأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلي أن المشروع يستهدف عقد عدد من اللقاءات والزيارات مع أهم المستوردين في كينيا والمهتمين بقطاع الصناعات الهندسية هناك ، وذلك لتعريفهم بمميزات المنتج المصري وتنافسيته مع المنتجات الاخرى إضافة إلي مميزات أخرى يمكن الاعتماد عليها في زيادة الصادرات وهو أن السوق الكيني يدخل ضمن إعفاءات الكوميسا ومن ثم يعطي ميزة نسبية للمنتجات المصرية.

وأشار المجلس إلي أن مشروع زيادة الصادرات إلي كينيا Way to Kenya، يستهدف زيادة عدد الشركات الهندسية المصدرة إلي السوق الكيني كأحد أهم الأسواق للصناعات الهندسية المصرية.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، إن المجلس وضع رؤية وخطة عمل تعتمد على توعية الشركات باحتياجات السوق الكيني، وكذلك الاشتراك في المعارض التي يمكنها أن تساعد المصدرين على زيادة حجم صادراتهم لكينيا مما ينعكس على صادرات مصر ويساهم في تحقيق استراتيجية الدولة للنهوض بالصادرات الوطنية إلي أفريقيا.

وأشارت مي حلمي في بيان اليوم، إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى السوق الكيني ضمن هذا المشروع، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة إلي كينيا، حيث أن هناك توافق بين شركات مصرية ونظيراتها في كينيا من خلال اللقاءات المباشرة وكذلك اللقاءات الافتراضية التي ينظمها المجلس بين الشركات الهندسية المنتجة في مصر والشركات في كينيا.