عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المجلس التصديري للصناعات الهندسية يطلق مشروعا لزيادة الصادرات إلى كينيا

صدى البلد

أطلق المجلس التصديرى للصناعات الهندسية مشروعا تحت عنوان "الطريق إلي كينيا Way to Kenya" ، بهدف زيادة الصادرات المصرية الهندسية إلي السوق الكيني في مجال الآلات والمعدات وتشكيل المعادن والأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلي أن المشروع يستهدف عقد عدد من اللقاءات والزيارات مع أهم المستوردين في كينيا والمهتمين بقطاع الصناعات الهندسية هناك ، وذلك لتعريفهم بمميزات المنتج المصري وتنافسيته مع المنتجات الاخرى إضافة إلي مميزات أخرى يمكن الاعتماد عليها في زيادة الصادرات وهو أن السوق الكيني يدخل ضمن إعفاءات الكوميسا ومن ثم يعطي ميزة نسبية للمنتجات المصرية.

وأشار المجلس إلي أن مشروع زيادة الصادرات إلي كينيا  Way to Kenya، يستهدف زيادة عدد الشركات الهندسية المصدرة إلي السوق الكيني كأحد أهم الأسواق للصناعات الهندسية المصرية.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، إن المجلس وضع رؤية وخطة عمل تعتمد على توعية الشركات باحتياجات السوق الكيني، وكذلك الاشتراك في المعارض التي يمكنها أن تساعد المصدرين على زيادة حجم صادراتهم لكينيا مما ينعكس على صادرات مصر ويساهم في تحقيق استراتيجية الدولة للنهوض بالصادرات الوطنية إلي أفريقيا.

وأشارت مي حلمي في بيان اليوم، إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى السوق الكيني ضمن هذا المشروع، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة إلي كينيا، حيث أن هناك توافق بين شركات مصرية ونظيراتها في كينيا من خلال اللقاءات المباشرة وكذلك اللقاءات الافتراضية التي ينظمها المجلس بين الشركات الهندسية المنتجة في مصر والشركات في كينيا.

التصديري للصناعات الهندسية الأجهزة المنزلية آلات والمعدات الصادرات المصرية الصناعات الهندسية المجلس التصديري للصناعات الهندسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

الجو هيقلب تاني| سقوط أمطار خفيفة ورعدية على تلك المناطق خلال ساعات

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

هذا الأمر غريب لديكم| كولر يتعجب من ظاهرة كروية لم يشاهدها إلا في مصر

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

ترشيحاتنا

3 آلاف جنيه انخفاضا.. شعبة الأرز تكشف مفاجأة بشأن سعره

التأمينات الإجتماعية تشارك في المنتدى الإفريقي للضمان الاجتماعي

تمهيدا لعرضها على الرئيس.. الحوار الوطني يجتمع اليوم لإقرار صياغة مقترحات الجلسات

اللحوم بـ225 والبطاطس بـ3 جنيهات.. قائمة أسعار السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

61 جنيها للكيلو.. شعبة الدواجن تتوقع انخفاض الأسعار مجددا خلال الفترة المقبلة

عودة أكثر من نصف مليون سوري من تركيا إلى بلادهم حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جبنة موتزاريلا فرايد| بأسهل الخطوات

5 أسباب صادمة تؤدي للإصابة بـ ورم المخ |تفاصيل

شاهد.. يوسف ماجد الكدواني يرقص مع والدته في حفل زفافه

بفستان جرئ.. أمينة خليل تثير ضجة بإطلالتها في مهرجان كان|شاهد

فيديو

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ