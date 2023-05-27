مراقبة خطوط سير أوراق الأسئلة.. انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة

تابع أيمن موسى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، ومدير مديرية القاهرة التعليمية، غرفة العمليات الرئيسية للإمتحانات التحريرية للدبلومات الفنية لعام 2023 (دور أول)، حيث يؤدى( 47985) طالب وطالبة إمتحانات الدبلومات الفنية ، موزعين على (197) لجنة كالتالي:

(23233 ) تجارى.

( 21994) صناعى .

(2650 ) فندقى .

(108) زراعى .

وأكد موسى، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، حيث تم الإطمئنان على جميع خطوط سير مراكز توزيع الأسئلة حتى وصولها إلى اللجان .

وشدد " موسى " على ضرورة الإلتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الإمتحانات ، والعمل على تهيئة الجو النفسى للطلاب والمعلمين وعدم إصطحاب التليفون المحمول للطلاب والملاحظين والتصدى بكل حزم لأى محاولة غش تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ومصادرة أى تليفون محمول فى حالة ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله ، كذلك إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية قبل الإمتحان وبعد أداء الإمتحان .

وأشار إلى التنسيق الكامل مع مديريات الأمن ، الصحة ، ومرفق الإسعاف ، ورؤساء الأحياء ،

وذلك للتأمين المناسب للطلاب واللجان الإمتحانية .

وأوصى " مدير المديرية" مديرى عموم الإدارت بالتواجد وتذليل كافة العقبات وتوفير كافة الأجواء الآمنة لضمان سير الإمتحانات بسهولة ويسر.