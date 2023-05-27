تعذيب 60 شخصا.. الأمن يداهم مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بالقاهرة

ضبطت أجهزة الأمن مركز لعلاج الإدمان يعمل بدون ترخيص بالقاهرة والقائمين على إدارته ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص مقيم بمصر الجديدة بإدارة مركز لعلاج الإدمان كائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة بدون ترخيص .

وتبين إحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى .

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المختصة تم إستهداف المركز ، وأمكن ضبط القائمين على إدارته وتبين أنهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية ، كما تبين وجود عدد 60 نزيل بداخل المركز .

الأدوية المضبوطة

وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم وآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم ، وقيام القائمين على إدارة المركز بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدى عليهم بالضرب ، كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" – 2 سيارة يتم إستخدامها للإنتقالات وإصطحاب النزلاء كرهاً عنهم – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم - 4 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين" - سجل دفترى – دفتر تحصيل نقدية - مجموعة من الحبال والعصى تستخدم فى تكبيل النزلاء .

وتم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص مزاولة مهنة الطب والصيدلة من القائمين على إدارة المركز بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

الحبال

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال المضبوطة تُستخدم فى تكبيل النزلاء ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .