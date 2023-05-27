حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم 27 مايو 2023

عرضت قناة دي إم سي الفضائية تقريرا عن حالة الطقس اليوم حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويسود طقس مائل للبرودة ليلا و في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في اخره على القاهرة الكبرى ومعتدل في باقي الانحاء.

وأضافت أن توقعات هيئة الأرصاد الجوية ، اليوم في درجات الحرارة المتوقعة على جميع المحافظات كاتالي .

القاهرة العظمى 36 الصغرى 23

الاسكندريه العظمى 24 الصغرى 18

السلوم العظمى 27 الصغرى 17

بورسعيد العظمى 35 الصغرى 22

العاصمه الاداريه العظمى 36 الصغرى 22

دمياط العظمى 34 الصغرى 19

الاسماعيليه العظمى 36 الصغرى 22

المنصورة العظمى 34 الصغرى 22

6 أكتوبر العظمى 36 الصغرى 22

العلمين الجديدة العظمى 30 الصغرى 20

السويس العظمى 36 الصغرى 22

شرم الشيخ العظمى 36 الصغرى 26

العريش العظمى 37 الصغرى 21

رفح العظمى 26 الصغرى 17

طابا العظمى 34 الصغرى 20

سانت كاترين العظمى 31 الصغرى 13

الغردقة العظمى 37 الصغرى 26

الفيوم العظمى 36 الصغرى 24

الوادي الجديد العظمى 41 الصغرى 27

سوهاج العظمى 33 الصغرى 19

الاقصر العظمى 41 الصغرى27

بني سويف العظمى 37 الصغرى 24

اسيوط العظمى 38 الصغرى 24

قنا العظمى 34 الصغرى 20

اسوان العظمى 42 الصغرى 29

شلاتين العظمى 34 الصغرى 24

حلايب العظمى 32 الصغرى 24