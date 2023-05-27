الدولي للنقل: "شرق بورسعيد" ضمن أفضل 10 موانئ في العالم

قال الدكتور عماد نبيل الاستشاري الدولي للنقل، إن حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الـ١٠ لمؤشر أداء الموانئ في مجال الحاويات في العالم يعتبر حدثا في غاية الأهمية، لأنه يساعد على أن مصر تحتل مراكز متقدمة عاما بعد عام فى هذا المجال، فكانت الميناء تحتل رقم ١٥ عام ٢٠٢١، وهذا يدل على التقدم الملحوظ فى قطاع النقل البحري والموانئ.

الولايات المتحدة والكاميرون والدول الأفريقية

أكد " نبيل" خلال مداخله هاتفية ببرنامح " صباحنا مصري" المذاع على فضائية " المصرية"، أن هذا التقدم يؤثر على حجم التداول، و تشهد السنه الماضية تداول كبير بين ميناء بورسعيد والولايات المتحدة الأمريكية والكاميرون ومختلف الدول الافريقية، مما يساهم فى زيادة الطلب على الميناء وزيادة نقل الحاويات داخل ميناء بورسعيد.

وأضاف، الاستشاري الدولي للنقل، أن مصر دولة برمائية تتمتع ب ٢٧٠٠ كيلو من الشواطئ على البحار منهم البحر الأحمر والبحر المتوسط، ولذلك مصر تعتبر دولة محورية وهامة في محال النقل البحري.

وأوضح، أن الدولة تهتم اهتماما كبيرا فى تطوير الموانئ علي الشواطئ والبحر الأحمر والمتوسط.