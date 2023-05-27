القوى العاملة تنظم برنامجا تدريبياً فى مجال السلامة بشركة الحفر المصرية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من المركز القومى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة أشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف على المركز ، بشأن متابعة تنفيذ البرامج التدريبية المنفذة من قبل المركز بالقاهرة ومنها البرنامج التدريبى لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية المنعقد بشركة الحفر المصرية .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ورئيس مجلس إدارة المركز بتحديث المحتويات التدريبية والبرامج التدريبية للمركز ومتابعة تنفيذها، والوقوف على مدى الاستفادة منها وتحديد أهم الإيجابيات والسلبيات والتوصيات من أجل الارتقاء بمستوى المركز.

وأوضح التقرير أنه تم متابعة تنفيذ أحد البرامج التدريبية المنفذة من قبل المركز الرئيسى بالقاهرة والإدارة المركزية للتدريب بالمركز ، حيث قام بتفقد البرنامج التدريبى لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية المنعقد بشركة الحفر المصرية ، كما حرص على متابعة محاضرات اليوم الأخير بالبرنامج ومناقشة السادة المتدربين عن موضوعات المحاضرات ضمن المحتوى التدريبى المعدل ومدى الاستفادة منها للوقوف على أهم الإيجابيات والسلبيات والتوصيات من أجل الارتقاء بمستوى الدورات التدريبية بالمركز بصفة خاصة ومستوى السلامة والصحة المهنية بصفة عامة ضمن خطة الوزارة والمركز لتحديث المحتوى المقدم من خلال الدورات التدريبية .

وأشاد المتدربين بالمستوى العلمي المرتفع للمحاضرين وخبراتهم وإلمامهم بموضوعات المحاضرات نظرياً وعملياً ، وكذلك بحسن التنظيم الادارى للبرنامج مطالبين بضرورة إضافة بعض التدريبات العملية للبرنامج ليتمكنوا من الممارسة العملية بمهامهم داخل المنشأة ، والتى سيتم مراعاتها فى البرامج التدريبية القادمة .

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