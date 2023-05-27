كليات جامعة القاهرة تبدأ ماراثون الامتحانات النهائية .. وكلية التجارة تعلن موعد اختبارات المقررات الإضافية

إعلام القاهرة بدأت امتحانات نهاية العام الأسبوع الماضي بشكل منتظم

الدراسات العليا للتربية تنتهى غدا من المقررات الاختيارية

اثار القاهرة تبدأ اليوم امتحانات الدراسات العليا

أنطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022-2023 بكليات جامعة القاهرة ، وذلك مع الحفاظ على التعليمات التى أطلقتها الكليات للحفاظ على سير الامتحانات بشكل منظم ودون حدوث أى مشكلات تواجهه الطلاب ، أطلقت عدد من الكليات مواعيد امتحانات المقررات الإضافية .

ومن جانبه ، أعلن الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد امتحان المواد الإضافية للعام الدراسى 2022-2023 .

وقال الدكتور جمال شحاته ، إن كلية التجارة تبدأ امتحانات مواد الساعات غير المعتمدة خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو المقبل، حضوريا بالكلية طبقا للجدول المعلن للطلاب عبر الموقع الرسمي للكلية .

كما أعلنت الدكتورة إيمان هريدى عميدة كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، عن موعد انتهاء امتحانات المقررات الأختيارية لطلاب الدبلوم العامة فى التربية شعبة التعليم العام والفنى .

و أوضحت الدكتورة إيمان هريدى ، أن الكلية تنتهى من امتحانات المقررات الأختيارية غد الأحد الموافق 28 من مايو ثم تبدأ امتحانات المقررات الإجبارية .

كما أشارت إلى أن ، الكلية تبدأ امتحانات المقررات الإجبارية يوم الأربعاء 31 مايو الجارى وذلك خلال 3 فترات الفترة الأولى من الساعة 10- 11:30 و الفترة الثانية من 12:30 - 2 و الفترة الثالثة من 3 حتى 4:30 عصرا .

على الجانب الأخر ، أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022-2023 .

وقالت الدكتورة حنان جنيد ،أن كلية الإعلام بدأت ماراثون الامتحانات النهائية منذ الأسبوع الماضى بشكل منتظم حضوريا بالكلية ،مؤكده على أن الامتحانات تسير بشكل طبيعى دون مشكلات .

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن بدأ امتحانات طلاب الدراسات العليا للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٢ اليوم .

وقال الدكتور أحمد رجب ، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدراسات العليا تبدأ يوم ٢٧ مايو الجارى حضوريا بالكلية طبقا للجداول المعلنة .

وكان قد أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عدد من التعليمات الهامة قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .



وقال الدكتور أحمد رجب ، على جميع الطلاب الالتزام بالتعليمات التى تم الإعلان عنها حتى لا يعرض الطالب نفسه للمعاقبة وجاءت التعليمات كالآتى :

1- يجب الحضور قبل موعد الامتحانات بوقت كافي ومراعاة عدم التأخير

2- يجب إحضار جميع الأدوات والحرص على ارتداء الكمامة خصوصا اذا كان الطالب مصاب بأي عدوى تنفسية

3- مراعاة عدم التكدس أثناء الدخول والخروج وعدم دخول اللجان بالموبايل أو بأي مذكرات أو داتا حتى وإن كانت داخل الشنط.

4- الجلوس في الديسك المخصص للطالب طبقا لكود الطالب ورقم جلوسه وعدم الجلوس في أي مكان آخر

5- التأكد من اسم الطالب ورقمه على كراسة الإجابة

6- الهدوء داخل اللجان وعدم إثارة أي شغب أو الحديث داخل اللجان

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حفل ختام "مهرجان المسرح للعروض الطويلة" وتوزيع الجوائز على الفائزين، بمشاركة 15 كلية، وبحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر منسق عام الأنشطة الطلابية، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وصرح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي عامة والمسرح الجامعي خاصة، لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، مؤكدًا حرص الجامعة علي فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية من أجل تنمية شخصية الطلاب، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة كإحدى المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية المواطن.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن جامعة القاهرة ولادة في كل المجالات العلمية والفكرية والثقافية والفنية وطلابها هم من سيقودون مصر مستقبلًا، مؤكدا أن الجميع يدرك قيمة وقامة الجامعة ويحرص على ظهورها بالشكل اللائق بها، مشيرًا إلى أن العروض المسرحية التي قدمها طلاب الجامعة كانت متميزة وجادة.