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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بموازنة العام المالي الجديد..

هالة السعيد: 13 مليار جنيه لتنفيذ 225 مشروعًا تنمويًا بمحافظة دمياط

صدى البلد

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة دمياط لعام 22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.  

وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة دمياط أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 225 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة دمياط بخطة عام 22/2023 تبلغ 13 مليار جنيه بنسبة زيادة 100% عن خطة 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مبادرة "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة دمياط بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 9,6 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 74%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 783,6 مليون جنيه بنسبة 6%، ثم قطاع الصحة باستثمارات تبلغ 544,1 مليون جنيه بنسبة 4%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 462 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع التنمية المحلية 439,7 مليون جنيه بنسبة 3%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 9%.

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة دمياط بلغ 28 قرية ، وبلغ عدد المستفيدين 245 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة دمياط التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 12 مجمع للخدمات الزراعية، 13 نقاط اسعاف، 20 وحدة صحية، 373 فصل دراسي، 45 مدرسة، إلى جانب 4 محطات مياه شرب، 28 مشروع صرف صحي ، 6 محطات معالجة، 6 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 5 وحدات اجتماعية، فضلا عن إنشاء 33 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 25 مركز شباب، 12 مجمع خدمات حكومية، 10 مكاتب بريد، 2 نقطة شرطة، فضلا عن تأهيل وتبطين ترع بطول 100 كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 380 كم ، وإنشاء 11 كوبري ري.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة دمياط في خطة 22/2023 تتمثل في توجيه نحو 436 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب وتوجيه 15 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 49 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 63 مشروعًا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في قطاع التنمية المحلية في رصف طرق محلية بحوالي 105,3 مليون جنيه، و توجيه 26,3 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.

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