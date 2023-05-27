عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آراء طلاب الدبلومات الفنية في امتحاني اللغة العربية والدين.. بث مباشر

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

أدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية أولي أيام امتحانات نهايه الفصل الدراسي الثاني، وأمتحن الطلاب مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ورصدت عدسة موقع صدي البلد آراء الطلاب في الإمتحانات.

وقال الطالب أحمد محمد ، إن الامتحانات كانت في غاية السهولة ولم يواجه صعوبة أثناء الحل.

ولفت الطالب أبانوب سعد أنه واجه صعوبة في بعض أسئلة النحو باللغة العربية.

بينما أكد الطالب خالد يسري، علي صعوبة إمتحان اللغة العربية، وسهولة امتحان التربية الدينية.

واختتم الطالب محمود عبد العزيز ، بأن الإمتحان في مستوي الطالب المتوسط، كما أنه لم يواجه  أي صعوبة في الأسئلة.

يذكر أنه قد مر طلاب الدبلومات الفنية على جميع مداخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بإجراءات التفتيش بالعصا الالكترونية قبل بدء الامتحان.

وتلقت جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم والفني، بضرورة التنبيه منع جميع الطلاب من دخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة غش رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها – كاميرات…الخ).

وشددت التعليمات الصادرة، إلى لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023  ، على ضرورة مصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عملية نقل و وصول صناديق أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 .

وتم الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالتأكيد على مراعاة نقل أوراق الأسئلة والإجابة عن طريق السيارات المخصصة لذلك من المديرية أو الإدارة التعليمية، مع عدم نقلها بسيارات الأجرة بكافة أنواعها

كما تلقت جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، تعليمات بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية أحداث تحدث داخل لجان السير، وكيفية التصرف فيها، وذلك إلى غرفة عمليات الإدارة، ومنها إلى المديرية ومنها إلى الغرفة الرئيسية بالوزارة.

ويؤدي امتحانات الدبلومات الفنية 2023 اليوم ، عدد 760 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

ويشارك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023 عدد (184204) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ).

https://fb.watch/kNzdbgcGeC/?mibextid=Nif5oz

امتحانات الدبلومات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

احتفال مثير للجدل.. خبير لوائح يكشف عن حقيقة إيقاف أفشة مدى الحياة

اللحوم بـ225 والبطاطس بـ3 جنيهات.. قائمة أسعار السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

ترشيحاتنا

فتح مدرج 6.. الوداد المغربي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الأهلي

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وكيل الأزهر لرؤساء لجان الثانوية: الطلاب أمانة في أعناقكم

حماس: الاعتداءات على المغير تستدعي تحركًا عربيًا ودوليًا

أخر تطورات إصابة مصطفى شلبي فى الزمالك قبل مباراة الطلائع

الرئيس السيسي: استقرار السودان مهم لكل الأطراف الإقليمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايق وبارد.. هذه الأبراج الأكثر كسلا| هل أنت منهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الترمس ؟.. لن تتوقع

أول صورة تجمع أسرة ماجد الكدواني بحفل زفاف ابنه يوسف.. شاهد

في اليوم العالمي لـ التصلب اللويحي المتعدد.. عوامل الخطر و مضاعفات المرض

فيديو

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ