آراء طلاب الدبلومات الفنية في امتحاني اللغة العربية والدين.. بث مباشر

أدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية أولي أيام امتحانات نهايه الفصل الدراسي الثاني، وأمتحن الطلاب مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ورصدت عدسة موقع صدي البلد آراء الطلاب في الإمتحانات.

وقال الطالب أحمد محمد ، إن الامتحانات كانت في غاية السهولة ولم يواجه صعوبة أثناء الحل.

ولفت الطالب أبانوب سعد أنه واجه صعوبة في بعض أسئلة النحو باللغة العربية.

بينما أكد الطالب خالد يسري، علي صعوبة إمتحان اللغة العربية، وسهولة امتحان التربية الدينية.

واختتم الطالب محمود عبد العزيز ، بأن الإمتحان في مستوي الطالب المتوسط، كما أنه لم يواجه أي صعوبة في الأسئلة.

يذكر أنه قد مر طلاب الدبلومات الفنية على جميع مداخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بإجراءات التفتيش بالعصا الالكترونية قبل بدء الامتحان.

وتلقت جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم والفني، بضرورة التنبيه منع جميع الطلاب من دخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة غش رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها – كاميرات…الخ).

وشددت التعليمات الصادرة، إلى لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، على ضرورة مصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عملية نقل و وصول صناديق أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 .

وتم الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالتأكيد على مراعاة نقل أوراق الأسئلة والإجابة عن طريق السيارات المخصصة لذلك من المديرية أو الإدارة التعليمية، مع عدم نقلها بسيارات الأجرة بكافة أنواعها

كما تلقت جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، تعليمات بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية أحداث تحدث داخل لجان السير، وكيفية التصرف فيها، وذلك إلى غرفة عمليات الإدارة، ومنها إلى المديرية ومنها إلى الغرفة الرئيسية بالوزارة.

ويؤدي امتحانات الدبلومات الفنية 2023 اليوم ، عدد 760 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

ويشارك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023 عدد (184204) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ).

https://fb.watch/kNzdbgcGeC/?mibextid=Nif5oz