نحنا فخورين فيكي.. رسالة مؤثرة من ابنتي ديانا حداد «صوفي وميرا»

وجهت ابنتا الفنانة ديانا حداد رسالة لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعدما احتفلت بإطلاق عطرها الجديد الذى يحمل الحرفين الأولين من اسمها DH.

وقالت صوفي الابنة الكبرى وميرا لوالدتهما :"نحنا فخورين فيكي ، ألف الف مبروك ماما".

وبعد تلك النجاحات الكبيرة التي حققتها برنسيسة الغناء العربي وتصدر أغنيتها يمك مزاجى تريند يوتيوب واقترابها من ال٢ مليون مشاهدة، تستعد ديانا لأن تقدم مفاجأة جديدة لجمهورها في الوطن العربي

يمك مزاجي من كلمات الشاعر فراس الحبيب، وألحان على صابر، في تعاون جديد يجمعها معه بعد سلسلة النجاحات التى قدماها معا فى الفترة الأخيرة.

أعمال ديانا حداد

في أكتوبر 2022، طرحت ديانا حداد، أغنية بعنوان "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسمها.

كما طرحت ديانا حداد، ضمن أغنيات ألبومها الجديد أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً، حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها والحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، مكس مصطفى عبد الرضا، والماستر سليم سلامة.

الأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، بعد أن اختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل.

كما طرحت ديانا حداد، الأغنيتين "مغنجة " و"وحشني شخص" من خلال فيديوهات مصورة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".