الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة تنتهى غدا من امتحانات المواد الاختيارية

أعلنت الدكتورة إيمان هريدى عميدة كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، عن موعد انتهاء امتحانات المقررات الاختيارية لطلاب الدبلوم العامة فى التربية شعبة التعليم العام والفنى .

وأوضحت الدكتورة إيمان هريدى ، أن الكلية تنتهى من امتحانات المقررات الاختيارية غد الأحد الموافق 28 من مايو ثم تبدأ امتحانات المقررات الإجبارية .

وأشارت إلى أن الكلية تبدأ امتحانات المقررات الإجبارية يوم الأربعاء 31 مايو الجارى، وذلك خلال 3 فترات الفترة الأولى من الساعة 10- 11:30 و الفترة الثانية من 12:30 - 2 و الفترة الثالثة من 3 حتى 4:30 عصرا .

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، أكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تواصل تقدمها المتسارع عالميا ، ويأتي حصول كلية الطب البيطري على الاعتماد الدولي ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من جامعات الجيل الرابع تواصل كلياتها إنجازاتها الأكاديمية والتعليمية والبحثية دوليًا.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن حصول كلية الطب البيطري على الاعتماد الدولي من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “WOAH” يُمثل تقييمًا مرجعيًا دوليًا لكلية الطب البيطري، ويؤكد مكانة الكلية التنافسية المتميزة على المستوى الدولي، وبالتالي يساهم في رفع مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن التصنيف الإنجليزي QS أدرج 4 تخصصات بجامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى التخصصات في العالم حيث جاء برنامج الطب البيطري في المركز 51 وهو ثاني أعلى تصنيف في التخصصات المصرية، لافتًا إلى أن المجلة الدولية لكلية الطب البيطري في خلال السنوات الماضية أصبحت على قمة الدوريات العالمية في مجال الطب البيطري وفقًا لقاعدة بيانات سكوبس عن عام 2021 حيث حصلت المجلة على Cite Score مقداره 6.8 لتأتي في المرتبة الرابعة عالميًا من بين 183 مجلة عالمية.