وزير الصحة: علينا أن نفخر بنجاح خلو مصر من فيروس سي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول على مستوى العالم إصابة بفيروس “سي”، وحوالي 15% من المصابين وصل المرض لديهم إلى فشل كبدي.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته على هامش توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، أن “نجاح مصر في الخلو من فيروس سي، أمر يجب أن نفتخر به جميعاً أبناء الشعب المصري، لا سيما في ظل الإشادات العالمية”، لافتا إلى أن المصابين الذين يصابون بفشل كبدي تقلص عددهم بشكل ملحوظ، والإصابات السنوية بفيروس سي انخفضت بنسبة 92%.

ولفت إلى أن مصر تتكلف 3 مليارات جنيه فقط في الأدوية، وذلك قبل ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن اكتشاف المرض بشكل يساعد في التعافي والشفاء بشكل أسرع.

وتابع: “نسعى لتحويل نسب النجاح إلى نسب نجاح عالمية”، لافتا إلى أنه خلال أيام سيتم إطلاق مبادرة جديدة للأورام.